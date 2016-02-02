Жителі Ясинуватої вийшли на мітинг проти "призначення" Губарєва "мером" міста - штаб АТО
Жителі Ясинуватої, яка тимчасово окупована проросійськими бойовиками, вийшли на мітинг проти "призначення" колишнього "народного губернатора Донбасу" Павла Губарєва "мером" міста.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Рокіровка в керівній верхівці "ДНР", спонукала мешканців Ясинуватої вийти на мітинг під стіни міськвиконкому. Незадоволені призначенням одіозного Павла Губарєва "мером" міста люди розпочали стихійну акцію протесту", - зазначається у повідомленні штабу АТО.
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В цей же час, йдеться далі, бойовики з боку ДАПа та Спартака розпочали інтенсивний мінометний обстріл по Пісках і Опитному з метою спровокувати наших воїнів на вогонь у відповідь.
"Мешканці Ясинуватої занепокоєні, що бойовики обстріляють місто, щоб розігнати стихійний мітинг, а звинуватять в чергове Збройні Сили України", - повідомляє прес-центр штабу АТО.