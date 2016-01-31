На Донеччині автомобіль харківських волонтерів-медиків потрапив під мінометний обстріл

Про це кореспондентові УНІАН повідомила волонтер громадської організації "Сестра милосердя АТО/Харків" Ярина Чаговець.

За її словами, обстріл блокпосту під Майорськом стався сьогодні, 31 січня, коли туди прибули харківські волонтери на власному медичному автомобілі, щоб забрати до військового госпіталю двох поранених.

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Чаговець зазначила, що на волонтерській "швидкій" приїхало двоє людей – водій та лікарка з позивним "Печенька". Вони встигли покинути автомобіль, коли почався обстріл, однак внаслідок розривів снарядів лікар-волонтер та один із військових, який був на блокпосту, зазнали поранень. Водій волонтерської "швидкої" не постраждав.

Волонтерка зазначила, що навіть після отримання осколкового поранення в плече лікар надавала медичну допомогу іншим пораненим.

Чаговець додала, що внаслідок обстрілу волонтерський автомобіль був значно пошкоджений: осколки пробили радіатор, усі чотири колеса та скло.

Активістка додала, що зараз усі поранені перебувають в лікарні міста Артемівськ, їм надається медична допомога. Пізніше їх перевезуть до Харкова.