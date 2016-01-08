ЗМІ: Палац Януковича в окупованому Криму передадуть управлінню справами Путіна

Про це повідомляє FlashCrimea з посиланням на джерело в "уряді" Севастополя.

"Спочатку планувалося, що палац дістанеться Севастополю. Думали добудувати, відкрити санаторій або пансіонат. Але зараз прийнято рішення, що об'єкт буде переданий управління справами президента", - сказав співрозмовник агентства.

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Відзначається, що структури, близькі до старшого сина Віктора Януковича - Олександра Януковича, який у 2007 році за 6,3 млн гривень (1,2 млн доларів за курсом 2007 року) придбали у держави базу відпочинку "Мис Айя" і земельну ділянку площею 3,5 гектара. В даний час будівництво палацу на території бази відпочинку призупинено.