Бойовики передали Україні 18 ув’язнених із колоній на окупованому Донбасі - Геращенко

Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За даними Геращенко, це особи, які скоїли тяжкі злочини, за вироками українських судів отримали великі терміни ув'язнення (є і ті, хто отримав довічне ув'язнення) ще до початку конфлікту на Донбасі.

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Вона підкреслила, що на сьогодні в тюрмах на окупованих територіях залишається близько 10 тис. тих, хто відбуває покарання за вироками українських судів, з них майже 1 тис. хотіли б відбувати залишок покарання на підконтрольній території. При цьому Геращенко зазначила, що «ми маємо список, в якому близько 300 осіб, чиї рідні звернулися до уповноваженого з прав людини Лутковської, пенітенціарної служби чи мінської гуманітарної групи з проханням сприяти у такому переміщенні.

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«Всі ці дані вносимо в єдиний список, і ось сьогодні відбулася 4 подібна операція передачі засуджених», - написала вона.

Як зазначила Геращенко, попри те, що ці люди вчинили тяжкі злочини, вони також громадяни України, і держава так само дбає про їхні права, як то право на листування, побачення тощо.

«Список тих, кого передають українській стороні, формує інша сторона, - а омбудсмен та пенітенціарники забирають тих, кого бойовики згодні передати. Як правило, це особи, що мають великий термін ув'язнення і відбувають покарання за дуже важкі злочини», – додала Геращенко.

Як повідомлялося, упродовж 2015 року відбулося три передачі осіб із непідконтрольної уряду України території Донбасу: у липні - передача перших дев’яти українських засуджених, в серпні вдалося забрати з Донецького слідчого ізолятора 20 в’язнів. 8 грудня 2015 року було передано ще 20 засуджених, які відбували покарання у Єнакіївській виправній колонії № 52.