Порошенко просить Раду зняти обмеження у строках оголошення призову

Про це йдеться у законопроекті глави держави №4020 від 4 лютого. Законопроектом пропонується внести зміни до статті 15 закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Ці зміни пов'язані з необхідністю врегулювати питання щодо термінів видання указу глави держави, яким визначаються строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову службу.

Порошенко пропонує парламенту прибрати із зазначеного закону норму, відповідно до якої у ЗМІ необхідно було публікувати не пізніш як за місяць до закінчення поточного року указ президента про строки проведення призову громадян України на строкову військову службу на наступний рік.

У новій редакції пропонується, що строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються указом президента України без необхідності публікації у ЗМІ.