Міноборони обіцяє всім призовникам матеріальну допомогу в розмірі двох мінімальних зарплат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олексій Чорнобай. (УНІАН: в Україні з 1 вересня мінімальна зарплата становить 1 тис. 378 грн).

Він нагадав, що в ході осінньої призовної кампанії планується призвати 11 тис. громадян віком від 20 до 27 років.

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"Всього в рамках кампанії планується призвати біля 11 тис. юнаків. Призову підлягають юнаки, яким на день виклику до військової частини виповнилося 20 років, а також особи, що не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відсрочку", - зазначив Чоронобай.

Також він додав, що громадяни без повної вищої освіти служитимуть 1,5 року, а з вищою освітою - один рік. Всі призовники служитимуть строкову службу лише за межами зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 1 жовтня розпочався осінній призов на строкову військову службу, що триватиме до 30 листопада.