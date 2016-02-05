СБУ виявила зброю, з якої розстрілювали людей на Майдані

Як повідомляє прес-служба президента, Петро Порошенко прийняв доповідь голови СБУ Василя Грицака та генерального прокурора Віктора Шокіна про нововиявлені важливі обставини в слідстві щодо розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності на Майдані.

Грицак і Шокін наголосили, що знайдено зброю, з якої вбивали Героїв Майдану.

Голова СБУ доповів, що в ході розслідування матеріалів кримінальних проваджень, пов’язаних з подіями Революції Гідності 2013-2014 років, Службою безпеки було вжито низку оперативно-розшукових заходів, в результаті яких було виявлено фрагменти 23 одиниць вогнепальної нарізної зброї, з якої стріляли на Майдані. Зброя була пошкоджена механічним способом, спилено ідентифікаційні номери.

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За результатами проведеної експертизи СБУ ідентифіковано 12 з 23 одиниць зброї.

«З великою долею ймовірності можна сказати, що це фрагменти 22 автоматів Калашникова та одного кулемета Калашникова, крім цього – один ствол 12 калібру мисливської гладкоствольної зброї», – повідомив Грицак.

Голова СБУ також повідомив, що після отримання висновків експертизи відповідні матеріали було надіслано до Генеральної прокуратури та МВС.

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«Слідством доведено повністю та беззаперечно, що з цієї зброї вбивали майданівців», - зазначив в свою чергу Шокін.

Він пообіцяв найближчим часом поінформувати, в яких конкретно випадках вона використовувалась.