На Харківщині повалили пам'ятник Леніну (фото, відео)

09:51, 06 лютого 2016
Суспільство
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У райцентрі Золочів Харківської області активісти цивільного корпусу "Азов" та "Харківської хунти" повалили черговий пам'ятник Леніну.

Зазначається, що пам’ятник вождю скинули його з постамента за допомогою троса та автомобіля.

За цим фактом поліцейські Золочівського відділку поліції проводять відповідну перевірку.

Читайте такожПісля заяв Путіна про Леніна в Донецьку спробували підірвати пам'ятник "вождю" (фото)Нагадаємо, 2 лютого Кабмін відзвітував про ліквідацію 139 комуністичних пам'ятників. "Знято статус пам'яток з 40 пам'ятників Леніну, демонтовані 139 пам'ятників діячам комуністичного тоталітарного режиму (наказ Мінкультури від 26.11.2015 р. № 977)", - йдеться у звіті уряду.

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