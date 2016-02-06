На Харківщині повалили пам'ятник Леніну (фото, відео)
09:51, 06 лютого 2016Суспільство
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У райцентрі Золочів Харківської області активісти цивільного корпусу "Азов" та "Харківської хунти" повалили черговий пам'ятник Леніну.
Зазначається, що пам’ятник вождю скинули його з постамента за допомогою троса та автомобіля.
За цим фактом поліцейські Золочівського відділку поліції проводять відповідну перевірку.
Читайте такожПісля заяв Путіна про Леніна в Донецьку спробували підірвати пам'ятник "вождю" (фото)Нагадаємо, 2 лютого Кабмін відзвітував про ліквідацію 139 комуністичних пам'ятників. "Знято статус пам'яток з 40 пам'ятників Леніну, демонтовані 139 пам'ятників діячам комуністичного тоталітарного режиму (наказ Мінкультури від 26.11.2015 р. № 977)", - йдеться у звіті уряду.
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