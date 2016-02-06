На Харківщині повалили пам'ятник Леніну (фото, відео)

У райцентрі Золочів Харківської області активісти цивільного корпусу "Азов" та "Харківської хунти" повалили черговий пам'ятник Леніну.

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