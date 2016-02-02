Кабмін відзвітував про ліквідацію 139 комуністичних пам'ятників

Про це йдеться в тексті поданого Кабінетом міністрів до Верховної Ради звіту про хід і результати виконання програми діяльності уряду в 2015 році, схваленого розпорядженням від 1 лютого 2016 року № 57-р.

"Знято статус пам'яток з 40 пам'ятників Леніну, демонтовані 139 пам'ятників діячам комуністичного тоталітарного режиму (наказ Мінкультури від 26.11.2015 р. № 977)", - йдеться в документі.

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Також у звіті наголошується, що закладено нові підходи до відзначення історичних подій та вшанування борців з нацизмом.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки".