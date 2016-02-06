За вивезення речей із окупованого Криму беруть $600 – правозахисники

Заборона на постачання українських товарів до Криму, введена постановою Кабінету міністрів України № 1035 «Про обмеження постачань окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншою території України на тимчасово окуповану територію» породила корупційні схеми на адмінкордоні з півостровом.

Про це заявила Крим.Реалії керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

За її словами, схема незаконного стягнення коштів з громадян з'явилася в результаті введеного постановою обмеження найменувань та обсягів товарів і особистих речей громадян, які дозволяється перевозити з Криму на материк і назад.

«Це «приголомшлива» корупційна схема, якою прикордонники зараз користуються. У нас є вже кілька звернень від людей, які намагалися вивезти своє майно з Криму. За їх даними, в середньому хабар за те, щоб вивезти з Криму свої речі, становить від 400 до 600 доларів», – стверджує Скрипник.

Постанова Кабміну № 1035 «Про обмеження постачань окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншою території України на тимчасово окуповану територію» була прийнята в кінці 2015-го року і набула чинності 15 січня нинішнього року.

Згідно з документом, на час окупації Криму заборонені всі поставки туди, а також з Криму на материкову Україну.

Винятками для заборони є тільки особисті речі громадян, визначені ч. 1 ст. 370 Митного кодексу України, що перевозяться в ручній поклажі або супроводжуючому багажі. Обмежені також найменування і обсяг соціально значущих продуктів, що перевозяться громадянами (сумарна фактурна вартість їх не повинна перевищувати 10 тисяч гривень і не менше 50-ти кілограмів на одну людину, згідно з переліком). Правозахисники оскаржують документ у суді.

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Нагадаємо, Крим анексований Росією з початку 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».