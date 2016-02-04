Європарламент закликав Росію почати переговори щодо деокупації Криму (резолюція)

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, за яку проголосували 472 депутати Європарламенту у Страсбурзі.

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Європарламент "вітає ініціативу України щодо створення міжнародного механізму переговорів з відновлення українського суверенітету в Криму у форматі "Женева плюс", який має передбачати безпосередню участь ЄС; закликає Росію розпочати переговори з Україною та іншими сторонами щодо деокупації Криму, зняття торговельного та енергетичного ембарго і відкликання надзвичайного стану в Криму".

Європарламент висловив жаль з приводу протиправного закриття в Криму телеканалу ATR та закликав Єврокомісію надати фінансову допомогу, необхідну для забезпечення функціонування "цього та інших засобів масової інформації на засланні в Україні".

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В резолюції йдеться, що Європарламент "вважає закриття кримськотатарських шкіл і класів та обмеження використання мови серйозним порушенням основних прав членів спільноти".

У резолюції також висловлюється жаль стосовно перешкоджання лідерам кримських татар, які повертаються до Криму, їхнього переслідування і "неприйнятного тиску на членів Меджлісу".

Крім того, Європарламент засудив "регулярні утиски незалежних засобів масової інформації, журналістів та активістів громадянського суспільства в Криму".

Депутати Європарламенту висловили жаль у зв’язку з примусовою паспортизацією громадян України в Криму з боку Російської Федерації та засудили "нав'язування російського громадянства жителям Криму".

Водночас Європарламент підтвердив підтримку рішенню Євросоюзу запровадити санкції та закликав Раду ЄС продовжувати їхню дію до "завершення повної реінтеграції Криму у правову систему України".

Також Європарламент закликав Росію розслідувати всі випадки застосування тортур ув'язнених, звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Мустафу Дегерменджі та Алі Асанова, гарантувати їхнє безпечне повернення в Україну.

Європарламент закликав РФ припинити політичні переслідування дисидентів і ромадських активістів.

У резолюції йдеться, що Європарламент засуджує мілітаризацію Кримського півострова, а також заяви Росії щодо розгортання у Криму ядерної зброї, що «становить серйозну загрозу для регіональної, європейської та глобальної безпеки».

Європарламент "підтверджує свій заклик вивести всі російські війська із Криму та східної України", - зазначається у резолюції.

Також євродепутати висловили "серйозну стурбованість у зв'язку із становищем ЛГБТ-спільноти в Криму, яка суттєво погіршилася після російської анексії".

"Європарламент підтримав створення формату "Женева плюс", - написав у своєму Twitter Петро Порошенко.

Нагадаємо, на першій прес-конференції у новому році Петро Порошенко заявив, що для деокупації Криму необхідний формат переговорів "Женева-плюс", до якого увійдуть партнери України з Європейського Союзу, США і, можливо, країни-підписанти Будапештського меморандуму.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року.

Країни Заходу також не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".