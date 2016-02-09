В Одесі суд продовжив арешт капітану затонулого катера "Іволга" ще на 2 місяці

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, відповідне рішення суд прийняв 8 лютого.

«До суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою капітану судна «Іволга». Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий відзначив, що 17 жовтня в смт Затока Білгород-Дністровського району Одеської області близько 200-300 м від берега через перевантаження і погіршення погодних умов хвилею перекинуло судно «Іволга», - відзначили в суді, додавши, що в результаті трагедії пасажири і екіпаж опинилися у водах Чорного моря.

Загинули 20 людей, ще стільки ж були доставлені в лікарню з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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Слідчий відзначив, що досудове слідство ще не завершено, строк досудового розслідування продовжено до 6 місяців, у справі необхідно отримати висновки судово-медичних експертиз і остаточний висновок службового розслідування Міністерства інфраструктури України щодо трагедії вищеназваного судна.

Адвокат підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що відсутні ризики, які б вказували на необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Захист просив суд врахувати, що підозрюваний має постійне місце проживання, дружину - тобто, не має наміру переховуватися від слідства.

Підозрюваний просив замінити йому запобіжний захід на більш м'який, не пов'язаний з триманням під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2015 року в Чорному морі в районі селища Затока Білгород-Дністровського району Одеської області перекинувся катер «Іволга», на борту якого перебувало близько 40 осіб, із яких 20 загинули. Останнього із загиблих виявили 19 листопада.

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За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Капітана судна взяли під варту.

14 грудня 2015 р. Київський районний суд Одеси відмовився пом'якшити йому запобіжний захід.