В Україні є понад 50 видів комах сімейства Aedes, які можуть переносити вірус Зіка - МОЗ

Про це повідомила керівник «Українського центру із контролю й моніторингу захворювань МОЗ України» Любов Некрасова, передає Радіо Свобода.

«В Україні є 53 види комах роду Aedes. Чи переносять вони вірус Зіка, потрібно вивчати. Їх дуже багато по всьому світу, з них вивчено і виділено вірус Зіка лише у п’яти. Наразі багато не можна сказати, бо ґрунтовна робота з вивчення шляхів передачі вірусу тільки починається», – сказала Некрасова.

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За її словами, для діагностики вірусу Зіка в Україні є три установи – Український центр з контролю й моніторингу захворювань МОЗ України, Інститут епідеміології та Протичумний інститут імені Мечникова в Одесі.

Некрасова додала, що панікувати не потрібно, оскільки ВООЗ наразі займається цим питанням і має розробити протокол і алгоритм дій.

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Як повідомляв УНІАН, раніше головний інфекціоніст України Ольга Голубовська заявляла, що в Україні можливі лише завезені випадки зараження вірусом Зіка, який стрімко поширюється по всьому світу.