ВООЗ визнала спалах лихоманки Зіка надзвичайною ситуацією для світової охорони здоров'я

Про це заявила в Женеві генеральний директор ВООЗ Маргарет Чень, підводячи підсумки наради членів комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій, повідомляється на сайті ВООЗ.

"Члени комітету зійшлися на думці, що нинішня ситуація відповідає умовам надзвичайного стану, що викликає стурбованість у світі", - сказала він.

Гендиректор ВООЗ зазначила, що потрібні скоординовані кроки міжнародного співтовариства у боротьбі з цією недугою і проведення відповідних досліджень.

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Експерти дійшли висновку, що випадки мікроцефалії являють собою виняткову загрозу для громадської охорони здоров'я не тільки в Південній і Північній Америці, але і в інших частинах світу.

"Я прийняла цю пораду, і оголошую, що нещодавні випадки мікроцефалії та інші неврологічні аномалії в Латинській Америці, слідом за аналогічними випадками у Французькій Полінезії в 2014 році, являють собою надзвичайну ситуацію для громадського здоров'я в світі", - зазначила Чень.

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Нагадаємо, ВООЗ вважає, що в Центральній і Південній Америці може виникнути 3-4 мільйони випадків зараження вірусом Зіка протягом наступного року.

Дії Всесвітньої організації охорони здоров'я знаходяться під пильною увагою громадської думки після того, як вона повільно відреагувала на спалах лихоманки Ебола в Західній Африці.

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