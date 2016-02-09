Джемілєв: Близько 70 містам і селам у Криму будуть повернуті історичні назви

Про це зазначається у повідомленні на сторінці Джемілєв у Facebook.

«Близько сімдесяти назв будуть відновлені в рамках Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Це будуть назви адміністративно-територіальних одиниць, які після депортації 1944 року були змінені на ті, що містять в собі заборонену зазначеним законодавчим актом пропаганду комуністичного тоталітарного режиму», - написав Джемілєв.

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Також ще близько 1,4 тис. топонімів розглядатимуться окремою постановою, що буде розроблена спеціальною робочою групою, до складу якої входять фахівці Українського інституту національної пам'яті та представники Меджлісу кримськотатарського народу, додав він.