Бойовики анонсували переговори в Берліні щодо виборів на Донбасі без їх участі

Про це заявив сьогодні один з представників бойовиків Денис Пушилін, повідомляє терористичний ресурс.

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"Нам стало відомо з достовірних джерел, що завтра в Берліні відбудеться зустріч представників ОБСЄ, Німеччини, Франції та України з метою узгодити між ними текст законопроекту про вибори на Донбасі. Вважаємо такого роду сепаратні переговори тиском, і ми не погодимося з підсумками таких зустрічей, які не відповідають ні Мінському, ні Нормандскому форматам", — йдеться в його заяві.

Нагадаємо, за даними розвідки, помічник Путіна збирається на окупований Донбас для вирішення питань щодо "виборів".