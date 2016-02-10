Бойовики анонсували переговори в Берліні щодо виборів на Донбасі без їх участі
19:07, 10 лютого 2016Суспільство
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Бойовики заявили, що представники ОБСЄ, Німеччини, Франції та України мають намір 11 лютого провести зустріч у Берліні, на якій планують узгодити текст закону про вибори.
REUTERS
Про це заявив сьогодні один з представників бойовиків Денис Пушилін, повідомляє терористичний ресурс.
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"Нам стало відомо з достовірних джерел, що завтра в Берліні відбудеться зустріч представників ОБСЄ, Німеччини, Франції та України з метою узгодити між ними текст законопроекту про вибори на Донбасі. Вважаємо такого роду сепаратні переговори тиском, і ми не погодимося з підсумками таких зустрічей, які не відповідають ні Мінському, ні Нормандскому форматам", — йдеться в його заяві.
Нагадаємо, за даними розвідки, помічник Путіна збирається на окупований Донбас для вирішення питань щодо "виборів".
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