У МЗС створили підрозділ, який буде займатися протидією загрозам з боку Росії

Про це повідомили у міністерстві, уточнивши, що наказ міністра про запровадження нової структури датований 8 лютого, передає "Європейська правда".

"Управління РФ, яке було досі, перетворили на Департамент протидії загрозам з боку РФ, розширивши його компетенцію", - розповіли в міністерстві.

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Співробітникам відомства міністр повідомив про зміни по е-mail, відправивши його в понеділок ввечері, свідчить лист, з якими ознайомилося видання.

Павло Клімкін, зокрема, припустив, що "не всі реформи і не всім припадуть до душі", але не уточнив, про що конкретно йдеться.

Нагадаємо, раніше Туреччина попросила у Міністерства інформаційної політики України про допомогу в боротьбі з пропагандою Росії.