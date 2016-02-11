У МЗС створили підрозділ, який буде займатися протидією загрозам з боку Росії
У міністерстві закордонних справ України відбулася зміна внутрішньої структури, в рамках якої було реорганізовано управління, яке займалося Російською Федерацією.
Про це повідомили у міністерстві, уточнивши, що наказ міністра про запровадження нової структури датований 8 лютого, передає "Європейська правда".
"Управління РФ, яке було досі, перетворили на Департамент протидії загрозам з боку РФ, розширивши його компетенцію", - розповіли в міністерстві.
Читайте такожСтець розповів, що прийде на заміну російським серіалам
Співробітникам відомства міністр повідомив про зміни по е-mail, відправивши його в понеділок ввечері, свідчить лист, з якими ознайомилося видання.
Павло Клімкін, зокрема, припустив, що "не всі реформи і не всім припадуть до душі", але не уточнив, про що конкретно йдеться.
Нагадаємо, раніше Туреччина попросила у Міністерства інформаційної політики України про допомогу в боротьбі з пропагандою Росії.