Туреччина хоче заручитися підтримкою України у боротьбі з російською пропагандою - ЗМІ

Про це заявила заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова у Львові під час конференції "Річниця Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: підсумки та подальші кроки", передає "ЄвроПравда".

"Нещодавно представники Туреччини попросили в нас методологічної допомоги в боротьбі з дезінформацією Росії", - зазначила вона.

Як зауважила урядовець, до міністерства протягом останніх тижнів неодноразово зверталися представники посольства Туреччини в Україні.

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"Зрештою, вчора ми провели зустріч між представниками нашого міністерства, інформаційного департаменту Міноборони, проекту StopFake та турецького посольства", - зауважила Попова.

"Ми обговорили можливі варіанти співпраці. Зокрема, йшлося про проведення навчання для представників Туреччини", - додала вона.

Нагадаємо, раніше у НАТО заявили про фіаско Росії в інформаційній війні проти Заходу. Зокрема, незважаючи на те, що російські пропагандистські тези часто знаходять підтримку у європейських країнах, не можна говорити про повний успіх РФ, наголосила одна з керівників департаменту публічної дипломатії НАТО Герлінда Нігус.