На Львівщині троє молодиків обікрали банк, розібравши стіну будівлі міськради

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, у Червоноградський відділ поліції 11 лютого надійшло повідомлення від голови Соснівської міської ради про те, що вночі невідомі особи, зламавши замок на вхідних дверях, проникли у приміщення міськради. Всередині зловмисники пошкодили двері та проникли у кілька кабінетів, проте нічого звідти не викрали.

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«У той самий час до відділу поліції надійшло повідомлення від завідуючого територіальним відділом одного з банків, приміщення якого розташоване в одному будинку з міськрадою і має спільну стіну. За словами завідуючого, вночі невідомі особи проникли у приміщення відділення банку та викрали з банківського терміналу гроші у сумі майже 25 тисяч гривень», - повідомив начальник управління кримінальної поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Микола Гладюк.

Слідчо-оперативна групи встановила, що зловмисники проникли у приміщення відділення банку, розібравши частину спільної з міськрадою стіни.

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Також правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні троє мешканців міста Соснівки віком 17-19 років.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

За інформацією джерела у правоохоронних органах, у місті Соснівка крадіжку було скоєно з відділення «Ощадбанку».