У Києві судитимуть злодія-"винахідника" за крадіжку грошей з банкоматів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Наразі йому пред’явлено обвинувачення у 32 епізодах злочинної діяльності.

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«Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік приєднував пластикову саморобну пластину із клейкою стрічкою до отвору банкомату, після чого відходив на безпечну відстань та очікував моменту, коли громадяни будуть знімати грошові кошти. Під час операції зі зняття готівки банкноти потрапляли до встановленої накладки та не були видані клієнтам. Згодом їх привласнював зловмисник», - зазначається в повідомленні.

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За даними прокуратури, свою злочинну діяльність кримчанин організував майже у всіх районах столиці. Лише упродовж вересня минулого року йому вдалося привласнити 58 тис. грн громадян.

Наразі кримінальне провадження передано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.