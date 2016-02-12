Порошенко 15 лютого прийматиме присягу нової поліції Вінниці

20:20, 12 лютого 2016
Суспільство
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Президент Петро Порошенко має намір 15 лютого прийняти присягу нової поліції Вінниці.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомило джерело у Вінницькій ОДА.

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Попередньо планується, що у Вінниці Порошенко відвідає й підприємство з виробництва паркетної дошки «Барлінек», побудоване за польські інвестиції.

Також Президент ознайомиться із роботою Вінницької транспортної компанії, де наразі виготовляють другий трамвай власної розробки передбачений для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями? та поспілкується із журналістами.

Як повідомляв УНІАН, У Вінниці набір до нової патрульної поліції розпочався 6 вересня 2015 року.

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