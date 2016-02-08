У Херсоні прийняли присягу 302 патрульних поліцейських (фото)

14:34, 08 лютого 2016
Суспільство
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У Херсоні 302 нових патрульних поліцейських сьогодні, 8 лютого, склали присягу на вірність українському народу.

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Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії взяли участь міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков, керівник Нацполіції України Хатія Деканоідзе, начальник патрульної поліції Києва Олександр Фацевич.

Також на заході були присутні народні депутати Андрій Гордєєв і Микола Паламарчук, голова Херсонської облради Андрій Путілов та міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

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Як заявив Аваков, початок роботи нової патрульної поліції у Херсоні - це «маленький крок в майбутнє тієї країни, в якій хочемо жити».

За словами міністра, така велика кількість нових поліцейських говорить про те, що жителі довіряють правоохоронцям.

facebook.com/arsen.avakov.1

Деканоідзе повідомила, що за грантові кошти поліцейським закупили 30 службових автомобілів. Якщо цієї кількості транспорту виявиться недостатньо, керівництво готове доукомплектувати автопарк. Крім того, усі патрульні отримали повне обмундирування і всі необхідні для роботи ґаджети.

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«Нова патрульна поліція - це люди, які мають захищати державу. У ваших руках доля не тільки херсонців, а й усіх українців», - заявила керівник Нацполіції, виступаючи перед херсонськими поліцейськими.

facebook.com/arsen.avakov.1

За словами начальника нової поліції Херсона лейтенанта Максима Єрмакова, у міській патрульній службі 241 чоловік і 61 жінка. Вже сьогодні вони приступають до виконання своїх прямих службових обов'язків.

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facebook.com/arsen.avakov.1

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні набір в нову патрульну поліцію стартував 15 вересня. Бажання працювати у правоохоронній системі виявили 3532 особи, відбір пройшли лише 303 з них.

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