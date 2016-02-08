У Херсоні прийняли присягу 302 патрульних поліцейських (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії взяли участь міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков, керівник Нацполіції України Хатія Деканоідзе, начальник патрульної поліції Києва Олександр Фацевич.

Також на заході були присутні народні депутати Андрій Гордєєв і Микола Паламарчук, голова Херсонської облради Андрій Путілов та міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

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Як заявив Аваков, початок роботи нової патрульної поліції у Херсоні - це «маленький крок в майбутнє тієї країни, в якій хочемо жити».

За словами міністра, така велика кількість нових поліцейських говорить про те, що жителі довіряють правоохоронцям.

Деканоідзе повідомила, що за грантові кошти поліцейським закупили 30 службових автомобілів. Якщо цієї кількості транспорту виявиться недостатньо, керівництво готове доукомплектувати автопарк. Крім того, усі патрульні отримали повне обмундирування і всі необхідні для роботи ґаджети.

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«Нова патрульна поліція - це люди, які мають захищати державу. У ваших руках доля не тільки херсонців, а й усіх українців», - заявила керівник Нацполіції, виступаючи перед херсонськими поліцейськими.

За словами начальника нової поліції Херсона лейтенанта Максима Єрмакова, у міській патрульній службі 241 чоловік і 61 жінка. Вже сьогодні вони приступають до виконання своїх прямих службових обов'язків.

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Як повідомляв УНІАН, у Херсоні набір в нову патрульну поліцію стартував 15 вересня. Бажання працювати у правоохоронній системі виявили 3532 особи, відбір пройшли лише 303 з них.