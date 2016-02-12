В Одесі поліцейський продавав наркотики у будівлі патрульної поліції

Як повідомив УНІАН прес-секретар Військової прокуратури Південного регіону України Павло Аксьонов, Військовою прокуратурою Південного регіону спільно зі спецпідрозділом по боротьбі з корупцією управління СБУ в Одеській області під час чергового продажу наркотичних засобів затримано співробітника управління патрульної поліції Одеси.

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«Вражає не лише той факт, що реалізація наркотиків відбувалася в адміністративному приміщенні зазначеного управління, але й те, що матеріали досудового розслідування дають усі підстави обґрунтовано підозрювати затриману особу, як у продажу, так і у вживанні наркотичних засобів. У тому числі, під час виконання своїх службових обов'язків», - акцентував Аксьонов.

Наразі в рамках кримінального провадження, розпочатого Військовою прокуратурою Південного регіону України, проводиться комплекс невідкладних слідчих дій, серед яких - санкціонований судом обшук у приміщенні управління патрульної поліції.

Встановленим порядком готується повідомлення затриманій особі про підозру в скоєнні кримінального злочину за ч. 2 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно) КК України, а також клопотання про обрання судом запобіжного заходу.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.