У Львові при одержанні хабара затримали двох співробітників карного розшуку

Як повіломляє прес-центр СБУ, капітани поліції вимагали від двох львів’ян 1,5 тисячі доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї.

Співробітники спецслужби затримали поліцейських у службовому автомобілі під час одержання грошей.

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Оперуповноваженим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), та затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про міру обрання їм запобіжного заходу.

На даний час тривають оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів одержання хабарів поліцейськими.

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