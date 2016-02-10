У Львові при одержанні хабара затримали двох співробітників карного розшуку
У Львові співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали сьогодні на хабарі двох оперуповноважених карного розшуку одного з відділів поліції міста.
Як повіломляє прес-центр СБУ, капітани поліції вимагали від двох львів’ян 1,5 тисячі доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї.
Співробітники спецслужби затримали поліцейських у службовому автомобілі під час одержання грошей.
Читайте такожУ Слов'янську затримали на хабарі відразу п’ятьох працівників карного розшуку
Оперуповноваженим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), та затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про міру обрання їм запобіжного заходу.
На даний час тривають оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів одержання хабарів поліцейськими.
Читайте такожНа Дніпропетровщині поліцейського затримали на хабарі 140 тисяч гривень