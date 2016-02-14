Бойовики "ДНР" хочуть міняти полонених "всіх на всіх" тільки на своїх умовах - ЗМІ
14:39, 14 лютого 2016Суспільство
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Члени угруповання "ДНР" планують звернутися до української сторони з пропозицією про обмін полонених за формулою "всіх на всіх", проте тільки на своїх умовах.
REUTERS
Як повідомляє сайт "Новости Донбасса", про це заявила член "ДНР" Дар'я Морозова, яка називає себе "уповноваженою з прав людини".
За її словами, свої пропозицію вона передасть 24 лютого - в день засідання підгрупи у Мінську.
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При цьому Морозова не уточнила, про які саме умовах з боку бойовиків йдеться. Вона вважає, що обмін відбудеться до кінця місяця, якщо українська сторона погодиться на умови угруповання.
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