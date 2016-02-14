Бойовики "ДНР" хочуть міняти полонених "всіх на всіх" тільки на своїх умовах - ЗМІ

Як повідомляє сайт "Новости Донбасса", про це заявила член "ДНР" Дар'я Морозова, яка називає себе "уповноваженою з прав людини".

За її словами, свої пропозицію вона передасть 24 лютого - в день засідання підгрупи у Мінську.

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При цьому Морозова не уточнила, про які саме умовах з боку бойовиків йдеться. Вона вважає, що обмін відбудеться до кінця місяця, якщо українська сторона погодиться на умови угруповання.