Геращенко: Росія може використовувати українських полонених для шантажу ЄС

Таку думку висловила уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко в розмові з DW.

"Нема бажання звільняти нікого, є бажання шантажувати Україну. Я не виключаю, що РФ планує шантажувати заручниками світ, щоб, можливо, ближче до дискусії в ЄС про санкції, звільнити заручників, і таким чином пробувати виторгувати зняття санкцій", - заявила вона.

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Нагадаємо, 21 грудня 2015 року Євросоюз подовжив до 31 липня 2016 року дію санкцій, накладених на Росію через її агресію на Сході України.

За даними СБУ, загалом було "звільнено і знайдено" 3004 особи, які перебували у полоні бойовиків на Донбасі. "З них 66 бійців добровольчих батальйонів, 1111 військовослужбовців, 39 волонтерів, 26 - з Державної прикордонної служби, 112 представників МВС, 264 - з Національної гвардії, 1386 цивільних осіб, серед яких понад 20 журналістів", - повідомив DW радник голови СБУ Юрій Тандіт.

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Радник заступника міністра оборони України та президент фонду "Волонтер. Фонд" Василь Будик та голова ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан висловили сумніви у цих цифрах. "Три тисячі, про які заявляє СБУ, не відповідають дійсності. Загалом було звільнено не більше 1500 людей, це більш реальна цифра", - заявив Рубан.