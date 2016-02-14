Блокада російських фур: Активісти розповіли про ситуацію на блокпостах

Відповідну інформацію оприлюднили активісти "Карпатської Січі" на своїй сторінці у Facebook.

За даними активістів, на Закарпатті ніч пройшла спокійно, у ранці відбулась ротація.

Читайте такожУ Житомирській області активісти також почали блокувати російські фури (фото)

"О 9.00 приїхала одна російська фура (розвідувала, напевно, ситуацію на пості). Була розвернута після пояснення, що ми звідси не підемо, і щоб передав по рації своїм напарникам, що дорога російським вантажівкам закрита", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, на Львівщині шість російських фур намагались проїхати через блокпост.

"4 з них розвернуті, ще 2 скеровані на автостоянку. До блокади постійно підключаються люди, місцеві приносять гарячі напої та їжу", - наголошують активісти.

Читайте такожЧубаров підтримав громадську ініціативу щодо блокування російських фур в Україні

Згідно з повідомленням, на Волині ніч була спокійною, наразі чергування тривають: "на в’їзд вантажівки з російськими номерними знаками не впускають".

Активісти зазначають, що у Чернівецькій області учасники блокади діють скоординовано із прикордонниками української та румунської сторін.

"На території Румунії знаходиться близько 50 одиниць вантажного транспорту, на стороні України - близько 20. Частина заїжджає на автостоянки, ще частина намагається затримувати чергу", - додали у повідомленні.

На Івано-Франківщині пости "працюють наповну", на Житомирщині "тривають спроби виходу на зв’язок із координаторами".

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 лютого громадські активісти розпочали безстрокову акцію, з недопущення виїзду з України в напрямку міжнародних кордонів вантажних автомобілів з номерами російської реєстрації. Акція розповсюдилась на ряд областей.