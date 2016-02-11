ЗМІ: На Закарпатті місцеві активісти блокують російські фури (фоторепортаж)
Акція блокади російських фур на Закарпатті стартувала в районі Нижніх Воріт у четвер, 11 лютого, близько 16:30.
Як повідомляє Mukachevo.net, ініціаторами акції блокування російських фур виступили місцеві патріотичні організації - ГО "Побратими України", "Карпатська січ", "Айдар" (волонтери), Спілка УБД в АТО (Ужгород).
Читайте такожЧубаров: Якщо Кабмін не почне енергетичну блокаду Криму, люди самостійно приймуть заходи
"Закарпатські патріоти зупиняють російські фури і змушують водіїв розвертатися", - розповіла активістка Алла Хаятова.
Зазначається, що частина перевізників одразу розвертається, дехто ставиться з розумінням, однак дехто веде себе агресивно.
За даними видання, активісти оголошують про "створення блок-постів на в'їздах в Закарпатську область для протидії і недопущення в Україну торговельного транспорту російського окупанта".