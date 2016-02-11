ЗМІ: На Закарпатті місцеві активісти блокують російські фури (фоторепортаж)

Як повідомляє Mukachevo.net, ініціаторами акції блокування російських фур виступили місцеві патріотичні організації - ГО "Побратими України", "Карпатська січ", "Айдар" (волонтери), Спілка УБД в АТО (Ужгород).

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"Закарпатські патріоти зупиняють російські фури і змушують водіїв розвертатися", - розповіла активістка Алла Хаятова.

Зазначається, що частина перевізників одразу розвертається, дехто ставиться з розумінням, однак дехто веде себе агресивно.

За даними видання, активісти оголошують про "створення блок-постів на в'їздах в Закарпатську область для протидії і недопущення в Україну торговельного транспорту російського окупанта".