У Донецькій області за тиждень викрито 8 учасників незаконних збройних формувань – поліція

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області, спецгрупа обласного главку поліції з документування осіб, які брали участь у НЗФ, практично щодня викриває злочинну діяльність терористів та їх пособників.

Лише за останній тиждень співробітниками підрозділу оголошено про підозру у скоєнні злочину 8 особам, ще 3 людей оголошені у розшук.

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Більшості затриманих цього тижня учасників НЗФ, а саме 6 особам оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» Кримінального кодексу України. Крім того, за аналогічні злочини оголошено у розшук ще троє осіб.

Проти двох затриманих відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258-3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації» та за ч. 1 ст. 256 «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності» Кримінального кодексу України.

Сфера діяльності затриманих цього тижня за причетність до незаконних збройних формувань досить широка – від чергування на блокпостах терористів до інформування бойовиків про чисельність та дислокацію військовослужбовців Збройних сил України. Були серед них і ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях.

Так, 20-річний мешканець Костянтинівки у листопаді 2014 року вступив до «Козачого союзу війська Донського» у Донецьку. Перебуваючи у складі терористичного угруповання, молодий чоловік брав участь у бойових діях – спочатку, у січні 2015 року, в селищі Спартак. Згодом новобранця терористів було перекинуто в район Дебальцевого, де він перебував до 23 лютого 2015 року. Стосовно затриманого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інший затриманий - 34-річний мешканець Слов'янська навесні 2014 року вступив до «ополчення» та патрулював вулиці. Після звільнення міста у липні 2014 року молодий чоловік через свій аккаунт у соціальній мережі передавав терористам детальну інформацію про розташування і переміщення підрозділів Збройних сил України.