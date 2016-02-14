В рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю пройшла акція на підтримку Сенцова

У заході, який організували Amnesty International, а також Німецька і Європейська кіноакадемії, взяли участь відомі кінозірки Мерет Бекер і Катя Ріман, передає Deutsche Welle.

Бекер у коментарі кореспонденту DW заявила про необхідність розгляду справи Сенцова не військовим судом, а цивільним. Також, за словами Бекер, важливо, щоб розслідування проходило без тиску. Зараз, сказала вона, стає все небезпечніше бути людиною творчої професії. Про долю Сенцова не можна забувати, переконана артистка.

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Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Його засудили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів в Криму.