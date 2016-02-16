Комітет Ради затвердив перейменування 70 населених пунктів у Криму

Як повідомив співробітник Українського інституту національної пам'яті Сергій Громенко, єдине місто, яке потрапило під закон про декомунізацію, - Красноперекопськ, всі інші - це селища міського типу і села, передає QirimInfo.

Як приклад Громенко наводить такі перейменовані населені пункти: "Красноперекопськ буде називатися Яни Капу, що перекладається як Нові ворота. Така назва буде відображати певну історичну закономірність найменувань у тому регіоні. Смт Леніно перейменують на Єди К'ую (Сім колодязів), відповідно так буде і називатися цілий район. Радянське – на Учків, Красногвардійське – на К'урман. Кіровському району повернуть історичну назву – Іслям Терек".

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Також історик повідомив, що зміни будуть прийняті тільки після деокупації півострова. Вже затверджено 70 назв населених пунктів у Криму.

Раніше національний лідер кримських татар, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявляв про плани повернути близько 70 містам і селам у Криму історичні назви.