Під час штурму Майдану і спроби захопити Будинок профспілок 18-19 лютого загинуло 16 осіб – ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Внаслідок штурму Майдану та спроби захопити Будинок профспілок, яка здійснювалася бійцями спецпідрозділу «Альфа», загинуло загалом 16 осіб та більше 200 осіб отримали тілесні ушкодження, з них третина отримала тяжкі тілесні ушкодження – це внаслідок штурму Майдану під виглядом «антитерористичної операції», - заявив він.

«При цьому в Будинку профспілок загинуло 2 особи. Також від дій «тітушок» на вулиці Володимирській загинуло 2 особи, інші загинули під час штурму Майдану», - додав Горбатюк.