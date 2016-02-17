Під час штурму Майдану і спроби захопити Будинок профспілок 18-19 лютого загинуло 16 осіб – ГПУ

14:51, 17 лютого 2016
Суспільство
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Під час штурму Майдану та спроби захопити Будинок профспілок 18-19 лютого 2014 року загинуло 16 осіб.

УНЫАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Внаслідок штурму Майдану та спроби захопити Будинок профспілок, яка здійснювалася бійцями спецпідрозділу «Альфа», загинуло загалом 16 осіб та більше 200 осіб отримали тілесні ушкодження, з них третина отримала тяжкі тілесні ушкодження – це внаслідок штурму Майдану під виглядом «антитерористичної операції», - заявив він.

«При цьому в Будинку профспілок загинуло 2 особи. Також від дій «тітушок» на вулиці Володимирській загинуло 2 особи, інші загинули під час штурму Майдану», - додав Горбатюк.

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