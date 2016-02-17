Янукович та тодішнє керівництво 18 лютого прийняли рішення про початок "АТО" для розгону Майдану - слідство

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, 18 лютого 2014 року під час розгону мирного наступу на ВР мітингувальники внаслідок дії правоохоронців отримали травми очей, переломи рук, ніг, струси головного мозку, забійні та рвані рани.

«Таким чином, це чітко вказує на ту жорстокість, яку було спрямовано на цю акцію. Дійсно, з метою захисту у відповідь насильство застосовувалося і до працівників правоохоронних органів, бо в інший спосіб захистити себе було неможливо. Тобто, тоді також велика кількість правоохоронців постраждали», - зазначив Горбатюк.

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«Це дало їм підстави для того, щоб правоохоронці, керівництво СБУ, керівництво МВС та безпосередньо колишній президент прийняли рішення про те, що буде з 19.00 розпочато «антитерористичну операцію» для силового звільнення Майдану від протестувальників», - додав він.

«Ця операція загалом готувалася, починаючи з січня 2014 року, і вже дії щодо її реалізації були здійснені саме 18 лютого і складалися як з створення ситуації, підстав для її оголошення і безпосередньо штурму Майдану в ніч з 18 на 19 лютого. Слідством чітко встановлено, що підстав, які передбачені законодавством для оголошення цієї «антитерористичної операції» не було, тому вона є незаконною та злочинною», - заявив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ.