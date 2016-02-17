Дебати у справі Савченко в Росії призначили на 2 березня
16:30, 17 лютого 2016Суспільство
140 0
Захисник Савченко зазначив, що стадія подання сторонами доказів завершена.
REUTERS
Донецький міський суд Ростовської області Російської Федерації призначив на 2 березня дебати у справі української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.
Про це в Twitter повідомив російський адвокат Микола Полозов.
Читайте такожСуд у справі Савченко закінчив слухання, попереду – дебати сторін
Захисник Савченко зазначив, що стадія подання сторонами доказів завершена.
"Суд призначає дебати на 02.03.16", - заявив Полозов.
Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Ілля Новіков висловив думку, що вирок російського суду у справі Савченко буде оголошено «в районі 8 березня».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter