Дебати у справі Савченко в Росії призначили на 2 березня

Донецький міський суд Ростовської області Російської Федерації призначив на 2 березня дебати у справі української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.

Про це в Twitter повідомив російський адвокат Микола Полозов.

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Захисник Савченко зазначив, що стадія подання сторонами доказів завершена.

"Суд призначає дебати на 02.03.16", - заявив Полозов.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Ілля Новіков висловив думку, що вирок російського суду у справі Савченко буде оголошено «в районі 8 березня».