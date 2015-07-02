Тюремники не пустили до Надії Савченко її сестру - адвокат

Про це повідомив адвокат Надії Савченко Ілля Новіков у Twitter.

«Сестру Надії Савченко Віру не пустили до неї на побачення в СІЗО. СК (Слідчий комітет РФ - УНІАН) тупо не підписав дозвіл», - написав він.

Читайте такожАдвокати опублікували матеріали допиту "лідера ЛНР" Плотницького у справі СавченкоДовідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі, а потім її перевезли в Росію, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві у вбивстві двох і більше осіб та незаконному перетині кордону.

21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив, що попереднє слідство завершено. Фейгін відзначив, що Савченко обвинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'яти осіб. Маються на увазі громадяни, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.