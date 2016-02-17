Прокуратура відкрила справу проти конвоїрів, що допустили втечу підсудного на Харківщині

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Згідно з повідомленням, розпочала кримінальне провадження стосовно працівників поліції за фактом службової недбалості (ч.1. ст. 367 КК України). Слідчим шляхом будуть перевірені дії поліцейських, зокрема щодо забезпечення ними охорони підозрюваного. Максимальна санкція статті передбачає 3 роки позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 лютого, із коридору адміністративного приміщення Дергачівського райсуду під час конвоювання на судове засідання втік 23-річний підозрюваний у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).