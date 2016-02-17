На Харківщині з приміщення суду втік підсудний

Як повідомиляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області, 23-річний мешканець селища Слатине втік сьогодні, 17 лютого, о 13:55.

За даними поліції, чоловік під час конвоювання в коридорі адмінбудівлі Дергачівського райсуду несподівано відштовхнув конвоїра та вибіг на вулицю.

Там він сів в автомобіль ВАЗ-2106 синього кольору з державними номерами 738-16 ХА, який чекав на нього біля входу, та зник з місця події.

Зловмисник обвинувачується за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Зараз проводиться комплекс невідкладних заходів для встановлення місця знаходження зловмисника.

Дергачівський відділ поліції звернувся до громадян з проханням повідомити будь-яку інформацію, що допоможе затримати втікача.