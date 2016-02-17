Прокурор Генпрокуратури пропонував $10 тисяч хабара за посаду в НАБУ

Прокурор Генеральної прокуратури України пропонував неправомірну вигоду в 10 тис. доларів (близько 270 тис. грн) членам конкурсної комісії за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування на керівну посаду в Національне антикорупційне бюро України. Про це йдеться у повідомленні НАБУ у Facebook.

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Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали прокурора сьогодні. Затримання стало можливим завдяки активній участі членів «Автомайдану» (AutoMaidan), представники якої входять до складу Ради громадського контролю при НАБУ.

У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії. Детективи готують для направлення в суд клопотання про обрання запобіжного заходу.