У Раді Європи прокоментували відставку Каська і співпрацю із Сакварелідзе

У Раді Європи висловили жаль з приводу відставки заступника генерального прокурора України Віталія Каська і закликають Україну прискорити реформу прокуратури. Про це сьогодні повідомляє Рада Європи.

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"Спеціальний радник Генерального секретаря РЄ в Україні висловлює жаль з приводу недавньої відставки Віталія Каська. Касько зіграв вирішальну роль в успіху співпраці української прокуратури з Радою Європи та продемонстрував високий професіоналізм і справжню прихильність до реформ", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку РЄ наводить слова спеціального радника стосовно Каська: "Його відставка і, найголовніше, заявлені причини звільнення з української системи прокуратури, викликають занепокоєння, особливо в час, коли інститут прокуратури потребує орієнтованих на реформи, перспективних і заслуговуючих на довіру фахівців, щоб стимулювати зміни і проводити реформи".

В РЄ наголошують, що "безперешкодне, швидке і рішуче виконання довгоочікуваної реформи прокуратури є вирішальним фактором для успіху реформи сектора правосуддя в Україні".

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"Рада Європи закликає швидко та осмислено провести цю реформу з тим, щоб Україна досягла успіху у виконанні зобов'язань, взятих при вступі до організації. Це означає перетворення цього інституту на сучасну прокуратуру, яка незалежно, у відповідності з принципом верховенства права, здійснює свої функції, проводить політику "нульової терпимості" до корупції та користується громадською довірою", - заявляють в РЄ.

Крім того, в повідомленні зазначається, що Рада Європи надає довгострокову підтримку реформі прокуратури і має намір це продовжувати.

"У нас є активне і плідне співробітництво з заступником генерального прокурора Давидом Сакварелідзе, який відповідає за реформи. Ми готові продовжувати надавати підтримку заходам, спрямованих на виконання цього порядку денного. Події останніх днів показують, наскільки важлива впевненість громадян у ході реформи цього органу. Не менш важливо для українського керівництва проявити політичну волю та тверду рішучість для того, щоб забезпечити повною мірою виконання всіма зацікавленими сторонами своєї роботи з ефективного здійснення реформи", - додав спеціальний радник.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого заступник генпрокурораКасько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури України.

"Останньою краплею став черговий перерозподіл обов'язків у Генпрокуратурі України. Шокін забрав у мене всі функцій та інструменти вести і контролювати справи, над якими починала працювати наша команда, в тому числі й у справі так званих "діамантових прокурорів". Проте причини того, чому у Генеральній прокуратурі більше неможливо і безглуздо працювати - вони є значно глибшими", - заявив Касько, підкресливши, що в ГПУ панує корупція та кругова порука.