До України вдерлися фури з першим цього року путінським "гумконвоєм"

Про це повідомили в МНС Росії, передає ТАСС.

Ця "допомога" стала першою з початку цього року і 49-ю за рахунком з серпня 2014 року.

У МНС РФ запевняють, що автомобілі везуть продукти харчування: консерви, борошно, цукор, крупи, а також навчальну літературу та пожежно-технічне майно.

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Зазначається, що на шляху прямування колона МНС розділилася на дві, одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв-Курган". Після цього понад 100 автомобілів продовжили рух до пунктів розвантаження Донецької і Луганської областей.

Довідка УНІАН. Росія із серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких не можуть оглядати українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Українські правоохоронці заявляли про отримання доказів про те, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».

Водночас бойовики не пропускають на окуповану територію гуманітарну допомогу з України.