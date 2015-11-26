Прикордонники розповіли про вантаж у "гумконвої", про який не заявляла Росія

Черговий 46-й так званий «гуманітарний конвой», який незаконно вторгся на тимчасово окуповані території України привіз, зокрема, глибинні насоси та плазмозамінні препарати, про що не було заявлено російською стороною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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«Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 46-о так званого «гуманітарного конвою». В період з 5.25 до 6.50 через російські пункти пропуску Донецьк та Матвєєв-Курган в Україну прослідувало дві колони так званого «гуманітарного конвою» у складі 101 вантажівки. Оскільки переміщення так званого «гумконвою» відбувалось з грубим порушенням міжнародних та вітчизняних норм, які регламентують порядок направлення гуманітарних вантажів і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста участі в оформленні участі не брали, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», - розповів він.

Як зазначив Слободян, особливістю даного «гумконвою» можна вважати невідповідність зазначеного вантажу попередньо отриманій ноті МЗС РФ.

«Окрім заявлених продуктів харчування та ліків, в Україну також заїхали дві вантажівки з глибинними насосами. Серед медикаментів було завезено близько двох тонн плазмозамінного та протишокового препарату, який важко вважати таким, що першочергово потрібен жителям Донецької та Луганської областей», - наголосив речник.

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Він також зауважив, що вже традиційно всі вантажівки були напівпорожніми, що свідчить «про певний популізм даної акції».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на тимчасово окуповану територію Донбасу вторгся 46-й так званий «гумконвой» РФ.

Українська сторона неодноразово підкреслювала, що всі подібні вантажі з Росії, які Москва називає «гуманітарними», переміщалися на територію України незаконно, без згоди уряду, з порушенням національного законодавства та загальноприйнятої міжнародної практики.