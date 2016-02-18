В окупованому Криму татар масово призивають до армії (документ)
09:51, 18 лютого 2016Суспільство
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В окупованому Криму проходить мобілізація, більшість призовників – кримські татари.
Кримські татари почали масово отримувати повістки в армію / wordyou.ru
"Ось прислали повістку з Білогірського району, отримав кримський татарин 35 років, 3 дітей, молодшому 1,5 року. Каже, що бачив список призовників на аркуші формату А-4, всі прізвища кримськотатарські", − повідомило сайту "15 минут" джерело на півострові.
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Зазначається, що 8 лютого Міноборони РФ ініціювало навчання і перевірку боєздатності Південного військового округу, в рамках якої військові підрозділи в Криму були приведені в повну бойову готовність.
Повідомлення про мобілізацію резервістів у Криму почали надходити 9 лютого. Їх у рамках мобілізації нібито відправляють на тримісячні курси перепідготовки.
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