Міноборони РФ показало відео польотів винищувачів Су-27 над окупованим Кримом

Відповідний відеозапис опублікувало Міністерство оборони Російської Федерації.

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"У рамках раптової перевірки боєготовності військ Південного військового округу сили протиповітряної оборони і винищувальної авіації, які дислокуються на території Кримського федерального округу, відпрацьовували відображення масованого авіаційного удару умовного противника", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін 8 лютого доручив провести раптову перевірку бойової готовності російських військ біля кордонів з Україною, Південний військовий округ приведено у повну бойову готовність.