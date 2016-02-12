Міноборони РФ показало відео польотів винищувачів Су-27 над окупованим Кримом
17:39, 12 лютого 2016Суспільство
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З'явилося відео польотів винищувачів Су-27 на аеродромі Бельбек в окупованому Криму у ході перевірки боєготовності військ Південного військового округу.
Су-27 відпрацьовували відображення масованого авіаційного удару / vitalykuzmin.net
Відповідний відеозапис опублікувало Міністерство оборони Російської Федерації.
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"У рамках раптової перевірки боєготовності військ Південного військового округу сили протиповітряної оборони і винищувальної авіації, які дислокуються на території Кримського федерального округу, відпрацьовували відображення масованого авіаційного удару умовного противника", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін 8 лютого доручив провести раптову перевірку бойової готовності російських військ біля кордонів з Україною, Південний військовий округ приведено у повну бойову готовність.
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