Савченко 3 березня виступить з останнім словом у російському суді - адвокат

Як повідомив в "Твіттері" адвокат Савченко Марк Фейгін, він сьогодні відвідав Савченко в СІЗО. "Погодили графік дебатів. 2 березня виступає обвинувачення, Новіков; 3 березня - Савченко, Полозов, Фейгін і останнє слово", - повідомив Фейгін.

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"Моя промова у дебатах сторін 3 березня, перед останнім словом Савченко, стане найвагомішим викривальним спічем на адресу суду і влади. Я закликаю українські ЗМІ приїхати на останнє слово Надії Савченко 3 березня 2016 року", - заявив Фейгін.

Адвокат зазначив, що це буде його головна адвокатська промова на процесі Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого суд у РФ у справі Савченко закінчив слухання.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. В РФ її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті. В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про замах на вбивство і вбивство, а також незаконне перетинання кордону. 17 грудня 2015 року Донецький міський суд Ростовської області (РФ) продовжив термін тримання Савченко під вартою до 16 квітня 2016 року. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування - третє з моменту її арешту.