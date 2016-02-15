Суд у справі Савченко залучив запрошеного прокурорами астронома
Донецький міський суд Ростовської області РФ залучив до справи української льотчиці, народного депутата Надії Савченко запрошеного прокурорами астронома.
Про це повідомив її адвокат Ілля Новіков в Twitter.
«Сюрприз. Прокурори попросили дати їх астроному подивитися відео. Ми просили про таке десятки разів і завжди вони були проти», - написав Новіков.
За його інформацією, астроном налічив шість кадрів, придатних для визначення часу. «Суд оголосив перерву до 17. Усе це трохи дивно», - прокоментував Новіков.
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Як зазначив адвокат, «загалом, прокурори викликали його (астронома), щоб показати, що експертизу провести неможливо. Поки що ніби виходить навпаки».
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Як повідомляв УНІАН, раніше вчена-астроном, залучена адвокатами Савченко, пояснювала в суді, спираючись на аналіз відеозаписів, що українську льотчицю було взято в полон до загибелі співробітників російського ТБ, у причетності до якої її звинувачують.