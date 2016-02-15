Суд у справі Савченко залучив запрошеного прокурорами астронома

Про це повідомив її адвокат Ілля Новіков в Twitter.

«Сюрприз. Прокурори попросили дати їх астроному подивитися відео. Ми просили про таке десятки разів і завжди вони були проти», - написав Новіков.

За його інформацією, астроном налічив шість кадрів, придатних для визначення часу. «Суд оголосив перерву до 17. Усе це трохи дивно», - прокоментував Новіков.

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Як зазначив адвокат, «загалом, прокурори викликали його (астронома), щоб показати, що експертизу провести неможливо. Поки що ніби виходить навпаки».

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Як повідомляв УНІАН, раніше вчена-астроном, залучена адвокатами Савченко, пояснювала в суді, спираючись на аналіз відеозаписів, що українську льотчицю було взято в полон до загибелі співробітників російського ТБ, у причетності до якої її звинувачують.