Права рука Ляшка пропонує Раді заборонити назву "Росія" та повернути "Московію"

Нардепи від Радикальної партії Андрій Лозовой та Оксана Корчинська подали до Верховної Ради проект закону 2276а, яким пропонують заборонити всім державним органам вживати назву нинішньої Російської Федерації "Росія", натомість вимагаючи повернути історичну назву - "Московія".

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У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що назва "Русь" та похідна від неї "Росія" є загальновизнаною назвою нинішньої України. Територія нинішньої Російської Федерації ніколи, до нового часу, не називалася іноземними джерелами та місцевими мешканцями ані "Руссю", ані "Росією". В західних джерелах до XVIII століття, включно, Україна виступала під назвою "Русь", а народ, включаючи й козаків, називався "русами" або "рутенцями".

Поняття "Русь" є історично успадкованим явищем як назва території та людей Київського князівства, Переяславського князівства та більшої частини Чернігівського князівства. Численні, достовірні історичні джерела свідчать про те, що назва "Русь" та/або "Росія" може бути застосована лише до територій сучасної України, але аж ніяк не бути офіційною назвою держави-агресора.

"З метою виконання вимог цього Закону всім органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, в тому числі, представництвам іноземних суб’єктів господарської діяльності, котрі діють на території України, рекомендувати використовувати, замість слова"Росія", котре використовується в якості назви або синоніму Російської Федерації, та/або для позначення сучасної території Російської Федерації чи будь-якої її частини, історичну назву території сучасної Російської Федерації – "Московія", - йдеться в законопроекті.