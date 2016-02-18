Кремль почав підготовку до анексії Криму ще влітку 2013 - Горбулін

Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін під час брифінгу «До другої річниці агресії Росії проти України» в Українському кризовому медіа-центрі.

«У Криму протягом листопада 2013 року – лютого 2014 року відбувалася консолідація проросійських сил, організовувалися незаконні збройні формування (загони «самооборони»), створювалася політична та організаційна інфраструктура для окупації півострова», - відзначив експерт.

За його словами, Росія також значно активізувала розвідку на території України. «Зокрема, у другій половині 2013 року кількість обльотів літаками-розвідниками ЗС РФ кордонів з Україною зросла у кілька разів порівняно з попередніми періодами», - заявив Горбулін.

Експерт також вказує на активізацію агентурної роботи на території України.

«За заздалегідь підготовленим планом починаючи з 20 лютого 2014 року (ще до втечі Януковича з Києва) було організовано мітинги під сепаратистськими гаслами в містах Севастополі й Сімферополі, в яких провідну роль відігравали громадяни РФ. Разом з агентурою ФСБ РФ, ГРУ ГШ ЗС РФ, СЗР РФ, а також їх бойовими підрозділами для участі в цих заходах з Росії в Крим завезли громадян Росії з-поміж спортсменів, працівників охоронних фірм, колишніх військовослужбовців, які виконували роль «обурених кримчан», провокували конфлікти, всіляко намагалися дестабілізувати ситуацію», - відзначає Горбулін.

За словами експерта, збройне протистояння в Криму готувалися використати для поширення дестабілізації в східних областях, так звані «народні повстання» в яких, насправді, планували і здійснювали співробітники російських спецслужб.