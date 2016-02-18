Кремль почав підготовку до анексії Криму ще влітку 2013 - Горбулін
Кремль ще влітку 2013 року розпочав безпосередню підготовку до незаконної анексії Криму та агресії на сході України.
Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін під час брифінгу «До другої річниці агресії Росії проти України» в Українському кризовому медіа-центрі.
«У Криму протягом листопада 2013 року – лютого 2014 року відбувалася консолідація проросійських сил, організовувалися незаконні збройні формування (загони «самооборони»), створювалася політична та організаційна інфраструктура для окупації півострова», - відзначив експерт.
За його словами, Росія також значно активізувала розвідку на території України. «Зокрема, у другій половині 2013 року кількість обльотів літаками-розвідниками ЗС РФ кордонів з Україною зросла у кілька разів порівняно з попередніми періодами», - заявив Горбулін.
Експерт також вказує на активізацію агентурної роботи на території України.
«За заздалегідь підготовленим планом починаючи з 20 лютого 2014 року (ще до втечі Януковича з Києва) було організовано мітинги під сепаратистськими гаслами в містах Севастополі й Сімферополі, в яких провідну роль відігравали громадяни РФ. Разом з агентурою ФСБ РФ, ГРУ ГШ ЗС РФ, СЗР РФ, а також їх бойовими підрозділами для участі в цих заходах з Росії в Крим завезли громадян Росії з-поміж спортсменів, працівників охоронних фірм, колишніх військовослужбовців, які виконували роль «обурених кримчан», провокували конфлікти, всіляко намагалися дестабілізувати ситуацію», - відзначає Горбулін.
За словами експерта, збройне протистояння в Криму готувалися використати для поширення дестабілізації в східних областях, так звані «народні повстання» в яких, насправді, планували і здійснювали співробітники російських спецслужб.