Поліцейський, що вбив пасажира BMW, раніше був слідчим і досконально знає закон - Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Що стосується підозрюваного С.Олійника, то це колишній працівник міліції, який працював слідчим, досконало знає юридичні норми, оскільки був слідчим майже рік. Він був переатестований. Мотив такої його поведінки важко зараз коментувати. Але наскільки я розумію, буде обов'язково призначена відповідна експертиза саме осудності, стану афекту підозрюваного, для того, щоб зрозуміти, чи це був стан афекту, чи якісь інші підстави, щоб кваліфікувати умисно, чи не навмисно (скоєне вбивство - УНІАН)", - сказав Матіос.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в іномарці.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.

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Сьогодні, 18 лютого, Матіос повідомив, що поліцейському, який під час переслідування BMW вбив підлітка, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень), ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину), п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).