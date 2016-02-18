ГПУ показала відеозвіт свого розслідування злочинів проти Майдану

Відео опублікувала прес-служба Генеральної прокуратури України.

Читайте такожГПУ не встановила факту стрільби снайперів "Альфи", "Сокола" і УДО по "майданівцях"

Так, у ГПУ за штурм Майдану та Будинку Профспілок звинувачують 12 осіб, 4 уже судять. За розстріл Майдану заарештовані та несуть покарання командири "Беркуту". 5 із них знаходяться під вартою, щодо ще 25 зібрано докази.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.