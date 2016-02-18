20 лютого 2014 року "тітушкам" зі складів МВС роздали понад 400 автоматів і близько 90 тисяч патронів - ГПУ

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що 20 лютого 2014 року “тітушкам” владою зі складів МВС було роздано 408 автоматів та близько 90 тис набоїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк сьогодні на брифінгу в Києві.

“Починаючи з 18 лютого вже було відкрите залучення «тітушок» для вчинення злочинів… Частина «тітушок» була в рядах спільно з працівниками правоохоронних органів, будучи озброєними працівниками правоохоронних органів, вчиняли злочини стосовно протестувальників, від величезної кількості побиттів до вбивств”, - сказав Горбатюк.

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У цьому зв’язку представник ГПУ заявив, що “на той час вони були озброєні у більшості вогнепальною зброєю своєю, а (не) спецзасобами Міністерства внутрішніх справ“.

“Вже 20 лютого, після розстрілів на Майдані, влада вирішила взагалі озброїти вогнепальною зброєю «тітушок», роздавши 408 автоматів зі складів МВС та біля 90 тис набоїв. Можна тільки уявити, що було в головах тих осіб, які давали такі рішення, до якого сценарію вони допускали, вчинення яких злочинів стосовно протестувальників”, - наголосив Горбатюк.

Він зазначив, що із 408 автоматів на даний час слідчими знайдено 10. Місце зберігання інших автоматів не встановлено.

При цьому Горбатюк додав, що загалом тоді працівникам правоохоронних органів було роздано до 10 тис. одиниць зброї.

Довідка УНІАН. Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч громадян.

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Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.